Com Fred machucado, Rafael Sobis e Raniel disputam uma vaga no ataque do Cruzeiro. O técnico Mano Menezes não quis adiantar quem substituirá Fred no clássico contra o Atlético, às 11h da manhã deste domingo, no Estádio Independência, pela 9ª rodada do Campeonato Mineiro.

“Como se trata de um clássico, de um jogo importante por si só, queríamos contar com todos. Mas, não se tendo o Fred, vamos jogar com Rafael Sobis ou Raniel”, disse o treinador.

A única certeza é que Fábio estará de volta no gol do Cruzeiro. O goleiro, que perdeu o pai segunda-feira, foi substituído por Rafael na derrota da Raposa para o Racing, em Buenos Aires, pelo Grupo 5 da Copa Libertadores.