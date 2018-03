O Atlético está com a atenção voltada para o clássico deste domingo, contra o Cruzeiro, pelo Campeonato Mineiro. Na 3ª colocação com 12 pontos, o Galo segue na luta para confirmar a vaga nas quartas de final.

PIOR

Após 5 tropeços nas 8 primeiras rodadas, o time luta para não terminar a 1ª fase com a pior campanha no atual formato do Estadual. Para tanto, o Atlético precisa somar pelo menos 7 pontos nos últimos jogos da 1ª fase, incluindo o clássico das 11h deste domingo, no Independência, contra a Raposa.

CINCO

A pior campanha do Galo foi registrada na 1ª das 13 edições do Campeonato Mineiro no formato com 12 clubes. Em 2005, o Atlético somou 19 pontos, tendo saldo positivo de 10 gols. Atualmente com 5 gols de saldo, o Galo chegará, no máximo, a 21 pontos neste ano.