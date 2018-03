Sáb 03/03/18 - 17h - Jogo entre Cruzeiro e Atlético será o 1º superclássico do ano em Minas

O clássico entre Cruzeiro e Atlético, às 11h deste domingo, no Independência, é a grande atração do final de semana pela 9ª rodada do Campeonato Mineiro.

SUPERCLÁSSICO

Será o 1º superclássico do ano. Dono da casa, o Galo ocupa a 3ª posição no Estadual, com 12 pontos - 10 a menos que a Raposa, que lidera. Apesar da importância do clássico no quesito rivalidade, o resultado não interferirá na liderança do Campeonato Mineiro.

MISTÉRIO

O Cruzeiro lidera com 22 pontos, 10 a mais que o Atlético, que está em 3º. Apesar disso, o clima de mistério tomou conta das 2 equipes. Tanto Atlético quanto Cruzeiro fecharam seus 2 últimos treinos antes do jogo deste domingo. Nos 4 últimos jogos entre Cruzeiro e Atlético, a Raposa perdeu 3 e empatou um. Link:



