No caso de vencer o clássico deste domingo contra o Cruzeiro, o técnico interino Thiago Larghi poderá ter a chance de ser efetivado no cargo de treinador do Atlético.

PRÊMIO

Seria um prêmio para o técnico interino, que com menos de um mês de trabalho no Galo (ele assumiu a equipe no dia 9 de fevereiro) já conseguiu dar um padrão de jogo para o time, que vem mostrando uma melhor consistência defensiva e ofensiva.

PERDER

O Atlético está sem perder há 4 jogos. Neste período, o Galo marcou 9 gols e sofreu apenas 1.O clássico deste domingo contra o Cruzeiro está marcado para as 11h da manhã e será disputado no Independência.