Neymar já está na mansão avaliada em R$ 28 milhões se recuperando da fratura no dedinho do pé direito, lesão sofrida em 25 de fevereiro.

MANGARATIBA

Foi para esta mansão, localizada em Mangaratiba, no litoral fluminense, que Neymar seguiu ontem, após receber alta do Hospital Mater Dei, em Belo Horizonte, onde foi operado pelo médico Rodrigo Lasmar, da seleção brasileira e do Atlético.

LUXO

A mansão permitirá ao jogador uma reabilitação com luxo, conforto, proximidade dos amigos e familiares, além de privacidade e de uma megaestrutura.

AVALIAÇÃO

A casa fica nas proximidades de Angra dos Reis e conta com heliponto, 6 suítes, quadra de tênis, spa, sala de massagem e academia bem equipada. Neymar vai passar por nova avaliação médica dentro de 6 semanas.