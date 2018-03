O técnico interino do Atlético, Thiago Larghi, foi sereno ao comentar a derrota do Galo por 1 a 0 frente ao Cruzeiro. Em entrevista, Larghi disse que o Atlético teve maior controle de jogo, mas pecou nas finalizações, o que só mudará com o tempo.

ENTROSAMENTO

“Nosso time jogou bem, chegou, mas o entrosamento só virá com trabalho e tempo, o que não temos com jogos de quarta e domingo. Não se faz um time com palavras, mas, sim, com treino”, apontou o treinador.

AJUSTAR

Larghi quer tempo para ajustar as variações da equipe, que não conseguiu apresentar novas opções para superar a defesa do Cruzeiro, que estava compacta. “Precisamos de mais treinos de ataque contra defesa com intensidade”, completou.