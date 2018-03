Seg 05/03/18 - 16h - Com 1º lugar garantido, Cruzeiro disputará as quartas de final do Estadual com a vantagem do empate

O Cruzeiro garantiu o 1º lugar do Campeonato Mineiro com 2 rodadas de antecedência ao vencer o Atlético, ontem, no Independência. Com isto, a Raposa entrará para as quartas de final com a vantagem de disputar o jogo único em casa.

MELHOR

A semifinal e a final do Estadual serão com 2 jogos: ida e volta. Os clubes de melhor campanha na 1ª fase fazem a 2ª partida decisiva em casa.

AMPLIOU

Além desta vantagem, o Cruzeiro também ampliou a liderança no Estadual, chegando aos 25 pontos, 13 a mais que o Atlético. Outro ponto positivo foi que a Raposa voltou a vencer o Galo depois de 4 jogos, dando fim a uma sequência que começou justamente na 1ª fase do Campeonato Mineiro do ano passado.

Os oito primeiros times, entre os 12 concorrentes, se classificam às quartas de final, que serão disputadas em jogo único. Os donos das melhores campanhas têm a vantagem de jogar em casa. Em caso de empate, a vaga será definida nos pênaltis. As duas piores equipes ao final da fase classificatória são rebaixadas ao Módulo II.

A semifinal e a final seguem com jogos de ida e volta. Os clubes de melhor campanha na primeira fase fazem a segunda partida decisiva em casa. Link:



