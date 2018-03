Seg 05/03/18 - 17h - Edital do Enem 2018 terá mudanças e será divulgado em 21 de março

O edital do Enem 2018 terá "aperfeiçoamentos", segundo o Inep, instituto ligado ao Ministério da Educação. Em nota, o Inep afirmou que se reuniu com membros do Ministério Público Federal para apresentar "propostas de aperfeiçoamento" do edital do Enem 2018.

O ministro da Educação, Mendonça Filho, afirmou que o ministério não vai divulgar trechos do edital antes do lançamento oficial, que acontecerá em 21 de março. "Nós só vamos divulgar todo o conteúdo do edital e as informações para o Enem em 21 de março", afirmou o ministro.

Por enquanto, o que se sabe é que o edital será publicado em 21 de março, que as inscrições para o Enem serão feitas entre 7 e 18 de maio e que as provas serão aplicadas em 4 e 11 de novembro. Link:



