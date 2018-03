O meia Romulo Otero, do Atlético, levou o 3º cartão amarelo no Campeonato Mineiro e cumprirá suspensão no jogo de quinta-feira, contra o Uberlândia, pela 10ª rodada, em Uberlândia.

DISCUTIR

Otero foi amarelado após discutir com Edilson, na derrota de ontem para o Cruzeiro pela 9ª rodada. Os outros cartões de Otero no Estadual foram diante da URT e do América.

LUAN

Como opções para o lugar de Otero contra o Uberlândia o Atlético tem Tomás Andrade, Luan, Cazares e Marco Túlio.