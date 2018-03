Pesquisa do IBGE revelou hoje que a produção da indústria brasileira recuou 2,4% em janeiro na comparação com dezembro do ano passado. O resultado é o pior desde fevereiro de 2016 quando houve recuo de 2,5% e interrompe 4 meses seguidos de crescimento, que acumularam ganho de 4,3%.

GENERALIZADA

Segundo o IBGE, a queda na produção foi generalizada entre as 4 grandes categorias da indústria brasileira. Mas a principal influência negativa partiu da produção de veículos automotores, que recuou 7,6% na passagem de dezembro para janeiro.

CRESCIMENTO

Dos 24 ramos da indústria pesquisados pelo IBGE, apenas cinco tiveram crescimento de dezembro para janeiro. Os mais expressivos foram os de produtos farmoquímicos e farmacêuticos (21%), de indústrias extrativas (2,2%) e bebidas (5%).