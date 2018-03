A Coreia do Norte se mostrou disposta a estabelecer diálogo direto com os EUA e prometeu suspender os testes nucleares e de mísseis enquanto estas conversas estiverem em andamento. O anúncio foi feito por emissário sul-coreano após reunião com o líder norte-coreano, Kim Jong-un, em Pyongyang.

DESNUCLEARIZAÇÃO

O emissário afirmou que a Coreia do Norte também expressou sua disposição para a desnuclearização, caso a segurança do país esteja garantida. Os dois países concordaram ainda em se reunir em abril na cidade fronteiriça de Panmunjom, no 1º encontro do tipo em mais de uma década.

TENTATIVA

Ontem, o líder norte-coreano Kim Jong-un reuniu-se com uma delegação sul-coreana. A viagem foi parte da tentativa do presidente da Coreia do Sul, de negociar uma solução diplomática para o programa nuclear da Coreia do Norte.