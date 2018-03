Confira as manchetes dos jornais nesta terça-feira, 6 de março de 2018, Dia de Santa Rosa de Viterbo: Folha de São Paulo: “BRF perde na Bolsa R$ 5 bilhões depois de nova ação da Polícia Federal”; O Estado de São Paulo: “Brasileiro se aposentou ainda mais cedo no ano passado”; O Globo (Rio): “Fraude na BRF ameaça setor exportador de carne”;

SIGILO

O Tempo (Belo Horizonte): “Ministro do STF quebra sigilo de Michel Temer”; A Tarde (Salvador): “STF determina quebra do sigilo bancário de Temer”;

QUEBRA

Correio do Povo (Porto Alegre): “Supremo autoriza quebra de sigilo bancário de Temer”; Diário do Nordeste (Fortaleza): “Ministro do STF quebra sigilo bancário de Temer”; Jornal de Brasília: “Supremo quebra sigilo de contas de Temer”.