Ter 06/03/18 - 16h - Comissão reconhece erros, mas não afastará árbitros do clássico entre Cruzeiro e Atlético

O Atlético foi à Federação Mineira de Futebol com muitos questionamentos sobre o clássico contra o Cruzeiro. A comissão de arbitragem concordou com os equívocos dos árbitros, mas descartou qualquer possibilidade de afastá-los como queria o Galo.

PUNIDOS

Além disso, a federal levantou a possibilidade de o zagueiro Léo e do técnico Mano Menezes serem punidos por conta das imagens da partida.

GELADEIRA

O presidente da comissão de arbitragem, Giuliano Bozzano, disse que se reuniu com o diretor de futebol do Atlético, Alexandre Gallo, concordou com os erros, mas afirmou que não irá colocá-los na “geladeira”.

JUSTIÇA

Em relação aos casos de indisciplina dos cruzeirenses, Bozzano afirma que eles podem ser punidos pela Justiça Desportiva. A expectativa é que a Justiça Desportiva se pronuncie ainda nesta semana sobre uma possível denúncia contra o zagueiro Léo e contra o técnico Mano Menezes. Link:



