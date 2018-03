Ter 06/03/18 - 17h - A 100 dias da Copa do Mundo, Tite tem meio time com problemas físicos

A 100 dias do início da Copa do Mundo na Rússia, o técnico Tite precisa lidar com problemas físicos de jogadores da seleção brasileira. Além do problema de Neymar, Tite se vê às voltas com meio time titular sofrendo com lesões musculares ou de joelho.

EXAUSTIVA

Além disto, os principais jogadores ainda devem ter uma exaustiva reta final de temporada europeia. Se a seleção entrasse em campo hoje, Tite precisaria escalar sua dupla de zaga, seu lateral-esquerdo, um de seus possíveis volantes e um atacante sem ritmo de jogo.

CONVOCAÇÃO

O grande número de lesões fez com que o técnico adiasse em 10 dias a convocação para os 2 últimos amistosos antes de chamar a seleção para a Copa do Mundo, diante de Rússia e Alemanha, no fim do mês. A lista será divulgada na próxima segunda-feira. Link:



Voltar à Página Inicial









Um olhar de Montes Claros sobre o que é notícia em toda parte

Uma janela para Montes Claros