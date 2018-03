O Atlético prorrogou os contratos dos meias Juan Cazares e Rómulo Otero, além de outros 4 jogadores. A informação foi divulgada pela assessoria do clube.

CAZARES

O equatoriano Cazares estendeu seu vínculo com o Galo até 31 de dezembro de 2020. O contrato dele iria até 31 de dezembro de 2019. Cazares tem sido reserva do Atlético, entrando com frequência no 2º tempo.

OTERO

Já Otero teve prorrogação contratual de 6 meses: de junho a dezembro de 2020. Desde o fim do ano passado, o venezuelano vem se destacando e nesta temporada é titular. Os outros que tiveram o contrato renovado foram: Bruno, Marco Túlio e Marquinhos e o goleiro Fernando.