Qua 07/03/18 - 12h - Banco Mundial diz que 52% dos jovens no Brasil estão com empregos ameaçados

Relatório do Banco Mundial divulgado hoje aponta que um em cada 2 jovens brasileiros com idade entre 19 e 25 anos corre sério risco de ficar fora do circuito dos bons empregos no País e, com isso, está mais vulnerável à pobreza.

DESENGAJADA

O documento diz que 52% da população jovem brasileira, quase 25 milhões de pessoas, está desengajada da produtividade. Nesta conta, estão os 11 milhões dos chamados “nem-nem”, aqueles que nem trabalham, nem estudam.

INFORMALIDADE

A eles, foram somados aqueles jovens que estão estudando, mas com atraso em sua formação. E os que trabalham, mas estão na informalidade.

POBREZA

“É uma população que vai ser vulnerável, vai ter mais dificuldade de achar emprego, corre maior risco de cair na pobreza”, disse o diretor do Banco Mundial para o Brasil. Além da ameaça ao futuro destes jovens, esta situação põe em risco o crescimento da economia brasileira.

