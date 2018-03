Os EUA confirmaram novas sanções contra a Coreia do Norte por considerar que o regime de Kim Jong-un usou arma química para matar Kim Jong-nam, irmão mais velho do ditador, na Malásia.

SPRAY

Jong-nam vivia no exílio desde 2001 e criticava seus familiares. Ele morreu minutos depois de ter sido atingido por spray atirado por 2 mulheres (uma indonésia e uma vietnamita) no terminal de embarque do aeroporto de Kuala Lumpur em 13 de fevereiro de 2017.

PARALISIA

O governo malasiano identificou a substância como gás VX, agente que ataca o sistema nervoso das vítimas expulsando os fluidos corporais, levando à morte por convulsão e paralisia.

DIÁLOGO

As novas punições ao regime norte-coreano são anunciadas pouco tempo depois que Kim Jong-un manifestou interesse em negociar com o governo dos EUA e suspender os testes de mísseis e de bombas nucleares durante o diálogo.