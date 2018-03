O Cruzeiro está pronto para o jogo de hoje, contra a URT, no Mineirão, pela 10ª rodada do Campeonato Mineiro. A equipe que começará jogando às 21h45 é praticamente a mesma que venceu o Boa Esporte por 3 a 0.

ARRASCAETA

A diferença é a entrada de Arrascaeta na teórica vaga de Raniel. O time deve ser o seguinte: Fábio, Romero, Dedé, Digão, Marcelo Hermes, Lucas Silva, Bruno Silva, Mancuello, Thiago Neves, Arrascaeta e Sóbis.

RETIRAR

Uma das situações curiosas da preparação para este jogo foi a opção do técnico Mano Menezes de retirar a concentração. Os jogadores se apresentaram, hoje, às 9h. Esta é a 1ª vez que Mano abre mão da concentração desde que chegou ao Cruzeiro.