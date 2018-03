O meia Cazares ganhou nova chance no Atlético. Vai começar jogando amanhã, às 19h15, contra o Uberlândia, no lugar de Otero que cumprirá suspensão.

INCONSTANTE

Apesar de inconstante, Cazares volta ao time como um dos mais importantes para o ataque do Galo. Titular no 1º jogo sob o comando do técnico interino Thiago Larghi no Atlético, Cazares amargou uma sequência de 5 jogos no banco de reservas.

IMPORTANTE

Amanhã, às 19h15, contra o Uberlândia, terá nova chance para mostrar que tem potencial para ser peça importante do Galo no decorrer da temporada. “Estou tranquilo. Não me preocupa agora ser titular... O melhor é sempre estar jogando, sempre estar pronto”, disse Cazares.