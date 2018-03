O concurso 2.020 da Mega-Sena pode pagar prêmio de R$ 40 milhões para quem acertar as 6 dezenas, que serão sorteadas hoje à noite. As apostas podem ser feitas até às 19h.

RENDE

Aplicado na poupança o prêmio rende cerca de R$ 160 mil por mês, segundo a Caixa Econômica Federal.

PROBABILIDADE

Para a aposta simples, com apenas 6 dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50 milhões. Para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar é de uma em 10 mil.