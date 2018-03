Ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras, Aldemir Bendine foi condenado, hoje, a 11 anos de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Foi acusado de receber R$ 3 milhões em propina da Odebrecht.

NEGA

O ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil está preso desde julho do ano passado. Sergio Moro condenou pelos mesmos crimes o marqueteiro André Gustavo Vieira, acusado de ser o operador financeiro de Bendine. Bendine sempre negou as acusações.