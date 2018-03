O Cruzeiro já garantiu a liderança isolada na 1ª fase do Campeonato Mineiro, mas promete fazer bonito no jogo de hoje, contra a URT, uma vez que o Mineirão estará cheio.

SUPERAR

Até ontem, mais de 35 mil torcedores garantiram presença no jogo que começará às 21h45. Em função da grande movimentação de público, o Cruzeiro deve superar hoje a marca de 200 mil torcedores na 1ª fase do Campeonato Mineiro.

CASA

Os 5 jogos da Raposa em casa contabilizaram 167.896 torcedores, sendo o maior contra o América (com 50.974 espectadores) e o menor diante do Boa (com 17.671 presentes).