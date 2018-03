A Polícia Civil de Minas vai abrir concurso para contratar 119 escrivães de polícia, processo já autorizado e com edital em elaboração. Será exigido curso superior.

DELEGADO

Outro concurso em andamento é para 76 vagas de delegado da Polícia Civil de Minas. As inscrições acontecerão entre 16 de abril e 15 de maio, através do site acadepol.policiacivil.mg.gov.br. A taxa é de R$ 212, com salário inicial de R$ 11.475,57.