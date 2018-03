Confira as manchetes dos jornais nesta quinta-feira, 8 de março de 2018, Dia Internacional da Mulher e de São João de Deus: Folha de São Paulo: “Salário desigual entre mulheres e homens reduz PIB, diz estudo”; O Estado de São Paulo: “Futuro de 52% dos jovens do País está em risco, diz estudo”;

EXCLUSÃO

O Tempo (Belo Horizonte): “Agressão e assédio são as maiores ameaças à mulher”; O Globo (Rio): “País leva 52% de seus jovens à exclusão do mercado”;

PENA

O Liberal (Belém): “Câmara aumenta a pena para os autores de estupro coletivo”; Correio do Povo (Porto Alegre): “86,4% das mulheres que sofrem assédio não denunciam situação”; Tribuna do Norte (Natal): “As mulheres estudam mais e chefiam menos”.