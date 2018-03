A Proteste - associação de defesa do consumidor – recorreu à Justiça Federal em Brasília para suspender a aplicação das bandeiras tarifárias na conta de luz.

IRREGULAR

A associação diz que a aplicação é irregular e traz custos elevados aos clientes. Existente desde 2015, o modelo de bandeiras tarifárias estabelece a cada mês níveis de cobrança conforme a quantidade de água nos reservatórios. Os parâmetros vão desde o verde – em vigor em março – ao vermelho.

VALORES

No modelo amarelo e no vermelho há cobrança extra sobre a energia consumida. Os valores são de 1 real (bandeira amarela) , 3 reais ( bandeira vermelha 1) e 5 reais (bandeira vermelha 2) a cada 100 quilowatt-hora.

CONTRARIAM

Para a Proteste, as bandeiras tarifárias contrariam o Código de Defesa do Consumidor, e vão contra princípios sobre contratos de concessão de serviços públicos.