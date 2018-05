Helicóptero com 4 tripulantes caiu no mar da Barra da Tijuca, na altura do posto 4, zona oeste do Rio, na fim da manhã desta quarta-feira.

MORREU

O Corpo de Bombeiros divulgou que uma pessoa morreu e outras 3 foram atendidas com ferimentos e levadas para hospital - uma delas em estado grave. A pessoa que morreu era piloto do helicóptero.

BELL

O helicóptero é um Bell Jetranger, prefixo PT-HKT. O helicóptero teria decolado do heliponto no Recreio dos Bandeirantes e ia para Cabo Frio, na Região dos Lagos.