Técnico mineiro em enfermagem pode ter tido coronavírus duas vezes e sua morte vai à OMS

Quinta 09/07/20 - 6h32

As autoridades sanitárias de Minas seguem investigando a morte de técnico de enfermagem de 22 anos, de Itatiaiuçu, centro de Minas.

ENTUBADO

No dia 27, ele foi internado em Itaúna, no dia 28 precisou ser entubado e morreu dia 6. Sua morte pode configurar o caso de alguém que teve a doença duas vezes, isto é, de alguém que foi reinfectado, mesmo tendo anticorpos.

ABRIL

Foi infectado em abril e voltou a testar positivo no fim de junho. Morreu na última segunda-feira. Seu caso tem interesse também para a Organização Mundial da Saúde (OMS), que não descarta o risco de uma pessoa ter a doença mais de uma vez, o que agravaria a pandemia em curso no mundo todo.

NÀO HÁ

“Atualmente, não há evidências de que as pessoas que se recuperaram da Covid-19 e tenham anticorpos estejam protegidas contra uma segunda infecção. É esperado que a maioria dos infectados desenvolva uma resposta de anticorpos que forneça algum nível de proteção. O que ainda não se sabe é o nível de proteção ou quanto tempo vai durar”, disse a OMS, que aguarda comunicado oficial do Ministério da Saúde do Brasil