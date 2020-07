Saque e transferência do Auxílio Emergencial, a partir de hoje, é para aprovados no terceiro lote nascidos em maio

Sexta 10/07/20 - 6h31

A Caixa vai liberar a partir de hoje saques e transferências da primeira parcela do Auxílio Emergencial para os aprovados inscritos no aplicativo e site dentro do terceiro lote.

MAIO

São os que aniversariam em maio - cerca de 400 mil beneficiários. Ao todo, são 5,9 milhões. Saque e transferência ocorrem de acordo com o mês de nascimento e seguirão até 18 de julho.

ENTRE

Os beneficiários tiveram o dinheiro liberado na poupança social digital entre 16 e 17 de junho.