Jornal antecipa que BH não reabrirá seu comércio, mantendo apenas os serviços essenciais

Sexta 10/07/20 - 6h54

O jornal Estado de Minas antecipou hoje que a capital de Minas "não retomará o processo de reabertura do comércio na próxima segunda-feira".

ESSENCIAL

Disse mais: "o avanço acelerado do novo coronavírus e as crescentes taxas de ocupação de UTIs e leitos clínicos fizeram o prefeito Alexandre Kalil (PSD) optar por manter o cenário atual, em que apenas serviços considerados essenciais podem abrir as portas".

NÃO É

E acrescentou:

- A prefeitura entende que é inviável retomar o processo de reabertura do comércio, mas que também ainda não é a hora de decretar o lockdown (bloqueio total) na capital mineira.

- 92% das UTIs e 76% dos leitos clínicos específicos para pacientes com COVID-19 estão ocupados. O Rt, por sua vez, só será divulgado nesta sexta-feira.