Antecipado para segunda-feira o saque do auxílio emergencial do 3º lote

A Caixa anunciou a antecipação do saque em dinheiro para beneficiários que estão recebendo a primeira parcela do auxílio emergencial, cujo pagamento foi aprovado no início de junho.

Essas pessoas, do terceiro lote de cadastros aprovados que a Caixa recebeu da Dataprev, teriam a liberação concluída em 18 de julho, mas o calendário agora terminará dia 14, terça-feira.

No novo calendário, o beneficiário nascido entre julho e setembro poderá sacar a partir da próxima segunda-feira ,13. Os nascidos entre outubro e dezembro podem fazer a retirada de terça, 14, em diante.