Deve deixar a UTI, neste sábado, o universitário picado por cobra Naja em Brasília. Doses do soro importado serão doadas

Sábado 11/07/20 - 11h43

Deve ter alta da UTI, ainda hoje, o estudante de veterinária Pedro Henrique Santos Krambeck Lehmkul, picado pela mortal cobra naja, que ele criava, em Brasília.

COMA

O universitário vinha internado, em estado grave, desde a noite de terça-feira e permaneceu em coma até quinta, quando despertou e agradeceu a equipe médica.

ÚNICA

Foi salvo do veneno da serpente Naja - uma das espécies mais mortais do mundo, e que não existe no Brasil e é importada do oriente - foi salvo por soro único que existia no Instituto Butantan, de S. Paulo.

DOADAS

Seus pais chegaram a importar 10 doses do soro, dos Estados Unidos, doses que agora vão ser doadas ao Instituto Butantan.