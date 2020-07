Notícias de hoje são menos sombrias e mencionam, como "menos provável" uma segunda onda mundial da pandemia

Segunda 13/07/20 - 6h51

Este 13 de julho traz esperanças na luta contra a pandemia do coronavírus, pela análise dos números disponíveis:

1 - Nas regiões do mundo mais afetadas, e que retomaram gradativamente suas atividades, há queda sustentada no número de mortes e casos.

2 - A tendência é vista na Europa e também em estados do Brasil e norte-americanos mais afetados.

3 - Nas regiões que vinham sendo preservadas, os casos estão subindo, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos.

4 - A Europa, onde a pandemia passou primeiro, ela está em declínio, com muitos países funcionando dentro do novo normal.

5 - São Paulo, Manaus, Rio e Recife estão recomeçando atividades. A epidemia agora vai pelas cidades do interior, assim como no Sul e Centro Oeste, até aqui poupadas.

MAIOR

O raciocínio é exposto hoje pela Folha de S. Paulo, sob o seguinte título: "Curva da Covid sugere imunidade maior e segunda onda menos provável. Áreas mais afetadas e reabertas têm queda sustentada de mortes; proteção contra vírus pode estar subestimada"