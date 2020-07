Eleição municipal de 15 de novembro, com segundo turno em 29 de novembro, não deve ter mais biometria

Quarta 15/07/20 - 9h38

A biometria - que provocou longas filas para recadastramento em todo o Brasil - deve ficar fora das eleições municipais deste ano.

RETIRAR

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luís Roberto Barroso, decidiu retirar a biometria da eleição.

ATÉ

Seguiu recomendação médica, para quem a identificação por digital representa até 70% do tempo gasto para votar. A questão deve ser incluída nas resoluções da eleição de 2020 e levada a referendo do plenário do TSE na volta do recesso, em agosto.

SIGAM

A tendência é de que todos os ministros sigam esta linha , retomando a identificação por assinatura na hora de votar.

PANDEMIA

A eleição, por causa da pandemia, terá o primeiro turno em 15 de novembro e o segundo em 29 de novembro.