Atividades do comércio, dos serviços, construção e indústria foram as mais afetadas pela pandemia, demonstra o IBGE

Quinta 16/07/20 - 11h51

O IBGE divulgou hoje: 4 entre 10 empresas que paralisaram as suas atividades na primeira quinzena de junho foi por conta da pandemia.

1,3 milhão de empresas tiveram atividades encerradas - temporária ou definitivamente - na primeira quinzena de junho.

522,7 mil delas (39,4%) apontaram como causa as restrições acarretadas pela pandemia.

"Esse impacto no encerramento de companhias foi disseminado em todos os setores da economia, chegando a 40,9% entre as empresas do comércio, 39,4% dos serviços, 37,0% da construção e 35,1% da indústria", divulgou o IBGE.