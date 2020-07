Pagamento do Auxílio Emergencial será mesmo de 600 reais nas últimas 2 parcelas

Sábado 18/07/20 - 6h52

A Caixa informou que o valor das duas últimas parcelas do Auxílio Emergencial seguirá em R$ 600.

MAIS

"Do ponto de vista operacional, respeitando a questão da pandemia, é mais simples (fazer o pagamento único de R$ 600)", afirmou o presidente Pedro Guimarães.

JULHO, 25

O banco adiou o início dos saques e transferências da última parcela que já foi paga aos beneficiários. Os saques e transferências seriam a partir deste sábado (18), mas agora estarão liberados em 25 de julho.

DUAS

Os beneficiários poderão fazer o saque de duas parcelas: se um recebeu a terceira parcela, mas ainda não fez uso do dinheiro, poderá retirar com a quarta parcela.