"Todos os 329 mortos pela Covid-19 em BH tinham fatores de risco; 80% eram idosos"- divulga jornal de BH

Segunda 20/07/20 - 5h45

Dados da Prefeitura de BH divulgados pelo jornal O Tempo sobre as mortes por coronavirus na capital mineira:



- Todas as 329 vítimas no município apresentavam ao menos um fator de risco para a doença ou comorbidades capazes de agravar o quadro clinico.

- Na grande maioria dos casos - 262 de 329 -, as vítimas tinham mais de 60 anos.

- Em seguida aparecem as doenças no coração, fator de risco presente em quase metade dos óbitos registrados: 164 das 329.

- A diabetes foi diagnosticada em outros 116 casos que evoluíram para o óbito na capital.

- Em alguns casos, a vítima pode apresentar mais de uma comorbidade, o que explica as 738 comorbidades registradas para os 329 óbitos registrados até a última sexta-feira, uma média de 2,2 fatores de risco por vítima.

- O quarto fator de risco mais presente nas mortes em BH é a pneumopatia, com 58 casos, seguido de obesidade (39) e as doenças renais (38).