Crianças com menos de 10 anos transmitem o coronavírus com menos frequência - conclui estudo na Coreia do Sul

Terça 21/07/20 - 7h36

Estudo em larga escala na Coreia do Sul clareou: crianças menores de dez anos transmitem o coronavírus para outras pessoas com muito menos frequência do que os adultos.

PODEM

Contudo, o risco não é zero. Já aquelas entre dez e 19 anos podem espalhar o vírus como os adultos.

METADE

Os pesquisadores descobriram que crianças com menos de dez anos tinham aproximadamente a metade da probabilidade dos adultos de espalhar o vírus para outras pessoas, em linha com as constatações de estudos paralelos.

CHÃO

Isso pode acontecer porque as crianças geralmente exalam menos ar - e, portanto, menos ar carregado de vírus - ou porque exalam esse ar mais perto do chão, tornando menos provável que os adultos o respirem.