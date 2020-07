Auxílio Emergencial será pago hoje a inscritos via site e aplicativo

Quarta 22/07/20 - 6h18

A Caixa vai pagar hoje nova parcela do Auxílio Emergencial para os beneficiários do programa inscritos por meio do site e do aplicativo.

MAS QUE

Vão receber também os aprovados do Cadastro Único, mas que não estão no Bolsa Família.

CONTA

A ajuda de R$ 600 será creditada em conta poupança social digital da Caixa, que poderá ser usada inicialmente para pagamento de contas e compras por meio do cartão virtual.

SAQUE

Saques e transferências começarão a ser liberados a partir de 25 de julho

APLICATIVO

Os trabalhadores podem consultar a situação do benefício pelo aplicativo do auxílio emergencial ou pelo site auxilio.caixa.gov.br.