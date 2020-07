Há luz no fim do túnel, parece dizer o secretário da Saúde de Minas, mas "os cuidados devem ser mantidos"

Quarta 22/07/20 - 6h32

Duas importantes avaliações do secretário da Saúde de Minas, Carlos Amaral:

PRIMEIRO

1 - "Nós estamos acompanhando a pandemia no estado. Nós tivemos uma certa estabilização, na última semana, na demanda por leitos. Isso, para nós, chama atenção porque, num primeiro momento, ainda que precoce, pode sugerir o início da interrupção do crescimento (da curva da epidemia) que vínhamos observando no mês anterior".

SEGUNDA ONDA

2 - "É importante que todos entendam que, mesmo baixando (o total de casos e mortes pelo vírus), mesmo com a redução da ocupação hospitalar, nós ainda temos um contingente muito grande da sociedade que não teve a doença. Os cuidados devem ser mantidos. Senão, nós poderemos ter aquilo que se chama de segunda onda ou terceira onda. É de se esperar que tenhamos algumas ondas, mas elas serão tanto menores, quanto mais cuidado a população tiver", analisou.

NÃO PODE

Em resumo, o secretário recomenda que o esforço de todos deve seguir por um bom tempo. O afrouxamento do distanciamento social e de higiene nao pode ocorrer, entre outras medidas.