Manchetes dos jornais: “Proposta do governo prevê imposto menor para bancos” - “Câmara aprova ampliação de verbas para educação básica” - 3 milhões com auxílio cortados têm de comprovar identidade”

Quarta 22/07/20 - 9h50

Manchetes dos jornais nesta quarta-feira, Dia de Maria Madalena, Dia do Trabalhador Doméstico e Dia Mundial do Cérebro:



Folha de São Paulo: “PF mira Serra e empresários e gera embate com STF e Senado”



O Estado de São Paulo: “Proposta do governo prevê imposto menor para bancos”



O Globo: “Câmara aprova ampliação de verbas para educação básica”



Agora São Paulo: 3 milhões com auxílio cortados têm de comprovar identidade”



Correio Brasiliense (Brasília): “Acordo garante fundo para educação básica”