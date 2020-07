Dia do Motorista, e as manchetes: ”Risco de contágio e filhos sem aula complicam volta ao trabalho” - “INSS amplia prazo para pagar e muda regras do consignado” - "STF retira perfis de bolsonaristas de redes sociais”

Sábado 25/07/20 - 8h38

Manchetes dos jornais neste sábado, Dia de São Cristóvão e São Tiago, Dia do Colono, Dia do Escritor, Dia do Motorista, Dia Nacional da Agricultura, Dia do Viajantes e Dia Internacional da Mulher negra:



Folha de São Paulo: “Coronavírus faz SP adiar Carnaval nas ruas e no Anhembi”



O Estado de São Paulo: ”Risco de contágio e filhos sem aula complicam volta ao trabalho”



O Globo: “Sob pressão, presidente do Banco do Brasil se demite”



Agora São Paulo: “INSS amplia prazo para pagar e muda regras do consignado”



Correio Brasiliense (Brasília):”STF retira perfis de bolsonaristas de redes sociais”