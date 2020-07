M. da Saúde: "Em relação aos óbitos, foram registradas 87.004 mortes pela doença, sendo 127 deles ocorridas nos últimos três dias"

Segunda 27/07/20 - 6h14

Ãs 00,38m desta segunda-feira 27, o Ministério da Saúde divulgou:

- Neste domingo (26/7) o Brasil registrou 697,8 mil pessoas diagnosticadas com Covid-19 em acompanhamento médico.

= Ao todo, são 2.419.091 casos confirmados da doença no país.

- Em relação aos óbitos, foram registradas 87.004 mortes pela doença, sendo 127 deles ocorridas nos últimos três dias.

- As informações foram atualizadas às 18h e enviadas pelas Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde ao Ministério da Saúde.