Caixa libera hoje depósitos e saques emergenciais do FGTS: até 1.045 reais por beneficiário nascido em maio

Segunda 27/07/20 - 6h27

A Caixa icomeça hoje o pagamento do saque emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), para trabalhadores nascidos em maio.

CRÉDITO

O pagamento do saque emergencial será por meio de crédito na Conta Poupança Social Digital, aberta automaticamente em nome dos trabalhadores.

SOMA

O valor do saque emergencial é de até R$ 1.045, considerando a soma dos saldos de todas as contas ativas ou inativas com saldo no FGTS.