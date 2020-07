Se você tem Celta ou Classic, de 2013 a 2016, leve-o à revisão para corrigir esse defeito

Segunda 27/07/20 - 6h42

A GM anunciou recall de 235.845 veículos que apresentaram falha em dispositivo de segurança.

O recall foi formalizado sexta-feira (24) e vale para dois modelos: o Celta e o Classic, dos anos 2013 a 2016, produzidos entre agosto de 2012 e abril de 2015 e (Classic) entre julho de 2012 e junho de 2016.

As unidades precisam passar por revisão: foi identificada uma falha no airbag do volante do veículo, que está sujeito a rompimento.

O dispositivo, rompido, pode liberar fragmentos de metal e causar danos materiais, lesões físicas graves, ou até mesmo fatais ao motorista e ocupantes do veículo.