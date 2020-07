Com a pandemia, Brasil perdeu quase 2 milhões de vagas de trabalho no primeiro semestre. Agricultura foi o único setor a contratar

Terça 28/07/20 - 11h08

O Brasil perdeu 1.198.363 vagas de trabalho com carteira assinada neste primeiro semestre - acaba de informar o Ministério da Economia, com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

DEZ MIL

Só no mês de junho, foram fechadas 10 mil vagas de emprego formal. Em maio, 350 mil.

MAIS

O setor de serviços foi o que mais fechou vagas no primeiro semestre - 507.708.

OUTROS

Também perderam muito: comércio, 474.511 e construção, 32.092.

AGRICULTURA

O setor da agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura foi o único que abriu novos empregos formais: 62.633 vagas criadas no semestre.