14 graus agora, com promessa ainda de 12, nesta segunda-feira de Lua Cheia em Montes Claros

Segunda 03/08/20 - 5h00

Faz 14 graus, agora, em M. Claros, quando são 5 horas da manhã, medida tomada nos estúdios da Rádio 98 FM, na Vila do Rádio, Alto dos Morrinhos.

DOZE

Pela previsão, a temperatura ainda vai descer aos 12 graus neste amanhecer. A máxima do dia deverá ser de 27 graus, com sol pelos próximos 3 dias.

FRENTE

Uma frente fria atuando em Minas deve fazer a semana mais fria no Norte de Minas, com temperaturas m mínimas de 14 graus e máxima de 27.

CHEIA

Hoje, a noite será de Lua Cheia. A Lua Cheia de setembro será no dia 2.