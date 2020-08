Segunda 03/08/20 - 6h47

Engavetamento com mais de 20 veículos deixou sete mortos em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba.

BR

O engavetamento aconteceu ainda na noite de ontem na BR-277.

FUMAÇA

No momento da batida, densa fumaça de queimada atrapalhava a visão no trecho.

OITO

A Medicina Legal contou oito mortos - cinco mulheres e três homens.