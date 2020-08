Brasília estuda ampliar o Auxílio Emergencial até dezembro

Terça 04/08/20 - 5h54

Brasilia estuda ampliar o Auxílio Emergencial até dezembro. A ajuda atual já custa 254 bilhões de reais e foi criada originalmente por 3 meses, de maio a junho e foi prorrogado por 2 meses, até agosto.

MÉDIA

O ministro Paulo Guedes defende um valor de R$ 200. O ministro da Economia entende que esse valor representa aproximadamente a média recebida no Bolsa Família, e que portanto o auxílio não poderia ser maior do que isso.

DISPENSA

A prorrogação do benefício pelo valor de R$ 600 dispensa um novo aval no Congresso.