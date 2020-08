Boa notícia: produção industrial brasileira cresceu 8,9% em junho, sobre maio

Terça 04/08/20 - 9h49

Boa notícia: a produção industrial brasileira cresceu 8,9% em junho, quando comparado a maio, segundo a Pesquisa Industrial Mensal (PIM), divulgada h;a pouco.

SEGUNDA

Foi a segunda alta consecutiva do setor industrial, mas ainda incapaz de reverter a perda de 26,6% acumulada entre março e abril.

GENERALIZADO

O IBGE disse que o avanço em junho foi generalizado em todas as grandes categorias econômicas, e em 24 dos 26 setores pesquisados.

CARROS

Entre elas, o destaque vai para o setor de veículos automotores, reboques e carrocerias, que avançou 70% em junho – puxada por carros e caminhões.

ABAIXO

Mesmo com o desempenho de junho, a indústria está 27,7% abaixo do nível recorde alcançado em maio de 2011.