362 cidades de Minas vão poder voltar "ao novo normal" a partir de sábado

Quinta 06/08/20 - 6h04

O governador Zema anunciou que cidades de Minas com menos de 30 mil habitantes com poucos casos de Covid-19 podem reabrir a economia, já na nova regra do programa Minas Consciente, que valerá a partir de sábado.

ÚLTIMA

362 municípios se enquadrariam na última das três fases previstas non programa, podendo retomar o funcionamento do comércio não essencial.

CONSIDERADAS

“Nós temos hoje 763 cidades em Minas Gerais que têm menos de 30 mil habitantes. E essas cidades, caso estejam com o índice de 50 casos por 100 mil habitantes por 14 dias são consideradas seguras e poderão optar por levar uma vida normal”, definiu o governador